تشكيل الإسماعيلي في إفريقيا – ميندوجا وشكري نجيب يقودان الهجوم أمام القطن
الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 16:42
كتب : ياسر الشريف
أعلن محمد محسن أبو جريشة وأحمد قناوي مدربا نادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة القطن الكاميروني في ذهاب دور
تشكيل الإسماعيلي تواجد فيه الثنائي الهجومي كريستوفر ميندوجا، وشكري نجيب، فيما يلعب باهر المحمدي كظهير أيمن.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حارس: محمد فوزي.
الدفاع: طارق طه – محمد مجدي – محمود متولي – باهر المحمدي.
الوسط: عماد حمدي – نادر رمضان.
أمامهم: محمد صادق - عبد الرحمن مجدي.
الهجوم: شكري نجيب – كريستوفر ميندوجا.
تشكيلة لقاء اليوم أمام القطن الكاميروني 📋#IsmailySC #weareismaily #شجع_الدراويش pic.twitter.com/CgVVzhaLyy— Ismaily SC (@ismailyofficial) December 16, 2018
ويلتقي الإسماعيلي مع القطن الكاميروني بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
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