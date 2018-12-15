انتهت– الزمالك (7) - (0) القطن التشادي

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 18:39

كتب : FilGoal

كهربا - حمدي النقاز - طارق حامد - أوباما - الزمالك - المصري

يبدأ الزمالك رحلته الإفريقية في الكونفدرالية، بمواجهة في دور الـ32 ضد القطن التشادي.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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انتهت

ق55: الزمالك يسجل السااااااااااااادس. مصطفى فتحي!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: كاسونجو والخامس. جووووووووووووووووووووول.

ق26: حفلة بيضاء! الزمالك والرابع عن طريق مصطفى فتحي.

ق21: والثاااااااااااااااااالث كابونجو كاسونجو!

ق15: جوووووووووووووول الثاني لفرجاني ساسي، كهربا يرد الهدية.

ق11: جوووووووووووول الأول للزمالك.. بينية ساسي إلى محمد إبراهيم الذي يمرر عرضية إلى كهربا لم يتوانى في تسجيلها!

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

القطن التشادي الزمالك في إفريقيا

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