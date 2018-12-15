انتهت– الزمالك (7) - (0) القطن التشادي
السبت، 15 ديسمبر 2018 - 18:39
كتب : FilGoal
يبدأ الزمالك رحلته الإفريقية في الكونفدرالية، بمواجهة في دور الـ32 ضد القطن التشادي.
طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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انتهت
ق55: الزمالك يسجل السااااااااااااادس. مصطفى فتحي!
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: كاسونجو والخامس. جووووووووووووووووووووول.
ق26: حفلة بيضاء! الزمالك والرابع عن طريق مصطفى فتحي.
ق21: والثاااااااااااااااااالث كابونجو كاسونجو!
ق15: جوووووووووووووول الثاني لفرجاني ساسي، كهربا يرد الهدية.
ق11: جوووووووووووول الأول للزمالك.. بينية ساسي إلى محمد إبراهيم الذي يمرر عرضية إلى كهربا لم يتوانى في تسجيلها!
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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