انتهت– الزمالك (7) - (0) القطن التشادي

يبدأ الزمالك رحلته الإفريقية في الكونفدرالية، بمواجهة في دور الـ32 ضد القطن التشادي.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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انتهت

ق55: الزمالك يسجل السااااااااااااادس. مصطفى فتحي!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: كاسونجو والخامس. جووووووووووووووووووووول.

ق26: حفلة بيضاء! الزمالك والرابع عن طريق مصطفى فتحي.

ق21: والثاااااااااااااااااالث كابونجو كاسونجو!

ق15: جوووووووووووووول الثاني لفرجاني ساسي، كهربا يرد الهدية.

ق11: جوووووووووووول الأول للزمالك.. بينية ساسي إلى محمد إبراهيم الذي يمرر عرضية إلى كهربا لم يتوانى في تسجيلها!

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل