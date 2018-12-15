بالفيديو - اعتراضات من لاعبي المصري في نهاية الشوط.. والحكم يخرج في حراسة الأمن

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 17:38

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - المصري

شهدت نهاية الشوط الأول لمباراة المصري وساليتاس البوركينابي، بذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، مشادة بين لاعبي الفريق صاحب الأرض، والحكم النيجري محمد علي موسى.

المباراة المقامة على استاد بورسعيد شهدت تقدم ساليتاس في الشوط الأول بهدف نظيف، قبل أن يتجمّع لاعبو المصري حول الحكم مع إطلاقه صافرة نهاية الشوط للاعتراض على قراراته. الحكم بدا غاضبا وغادر في حماية رجال الأمن.

على صعيد متصل، ذكر مراسل قناة "أون سبورت" أن جماهير المصري هتفت ضد إدارة النادي أغلب فترات الشوط الأول، كما هتفت ضد مصطفى يونس المدير الفني للفريق الذي قام بتحية الجماهير في المقابل.

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المصري كأس الكونفدرالية

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