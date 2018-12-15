يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وساليتاس البوركينابي، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

_ _ _

نهاية المباراة بخسارة مفاجئة للمصري.

ق. 80 حارس ساليتاس يتألق أمام تصويبة أحمد خالد من داخل الست ياردات.

ق. 78 أحمد ياسر يشارك بدلا من محمود وادي.

ق. 72 هدف ثاني لساليتاس عن طريق إسماعيل كاريتيري.

ق. 66 أحمد خالد يشارك بدلا من شطة.

ق. 64 رأسية من جريندو بجانب القائم.

ق. 62 عرضية من إسلام عيسى ورأسية من وادي يتصدى لها الحارس بصعوبة.

ق. 56 إسلام عيسى يهدر داخل منطقة الست ياردات.

ق. 53 جريندو يشارك بدلا من حجاج عويس.

ق. 49 تمريرة من إسلام عيسى إلى أحمد جمعة الذي انفرد بالمرمى لكن سدد الأرض بدلا من الكرة لتصل الكرة ضعيفة إلى الحارس.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق. 32 هدف أول لساليتاس عن طريق سيدريك بادولو.

ق. 3 المصري يهدر فرصة الهدف الأول مبكرا. تمريرة بالكعب من جمعة إلى إسلام عيسى الذي أرسل عرضية، قابلها محمود وادي برأسية بجانب القائم.

بداية المباراة