القطن الكاميروني يحدد موعد مواجهته مع الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 22:35

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

حدد نادي القطن الكاميروني يوم 22 ديسمبر الجاري موعدا لإقامة مباراته أمام نادي الإسماعيلي على ملعب رومد أدجيا في مدينة جاروا، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي سيستقبل القطن أولا في مواجهة الذهاب على استاد الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، قبل أن يتحوّل في السبت التالي لخوض مواجهة الإياب في الكاميرون.

الدراويش وصلوا للدور الحالي بعد تفوقهم على لو ميساجير نجوزي البوروندي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

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وكان الإسماعيلي قد ودّع كأس زايد للأبطال قبل أيام، بخسارته 2-4 في ركلات الجزاء الترجيحية أمام الرجاء البيضاوي المغربي، بعد أن تعادلا 1-1 في مجموع المباراتين.

الإسماعيلي

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