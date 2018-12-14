الوداع الحزين.. رسميا – سكيلوتو يرحل عن تدريب بوكا جونيورز

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 22:21

كتب : FilGoal

جييرمو باروس سكيلوتو - بوكا جونيورز

أعلن نادي بوكا جوينورز الأرجنتيني عن رحيل مدربه جييرمو باروس سكيلوتو، مع انتهاء عقده بنهاية هذا الشهر.

دانييل أنجليشتي رئيس بوكا ظهر في مؤتمر صحفي إلى جوار سكيلوتو، لتنتهي الرحلة التي استمرت 3 سنوات.

وقال أنجليتشي في المؤتمر الصحفي: "لقد تملكني الكثير من الألم والحزن لعدم قدرتنا على تحقيق الكأس السابعة. النادي والإدارة والجهاز الفني واللاعبون قدموا كل شيء للوصول إلى النهائي، ولم نكن جاهزين للخسارة".

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مضيفا:"توجب علي اتخاذ قرار، ونرى أن الأفضل لـ بوكا جونيورز هو تغيير الجهاز الفني بداية من العام الجيد، هذا ليس وداعا، لأن جييرمو رمز للنادي".

كما رفض الكشف عن اسم المدرب المقبل: "لم أتحدث مع أي مدرب حتى الآن بشكل شخصي، توجب علينا أن نتحدث بصراحة مع جييرمو أولا وهو الذي نكن له احتراما كبيرا وكثيرا من الحب".

بوكا جونيورز خسر نهائي كوبا ليبرتادوريس بنتيجة 3-5 في مجموع المباراتين، بعد كثير من الجدل والتأجيلات التي طالت مواجهة الإياب حتى إقامتها أخيرا في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد الماضي.

بوكا لم يتأهل إلى كأس العالم للأندية، مما عجّل بالإعلان عن نبأ رحيل مدربه الذي يقوده منذ مطلع عام 2016.

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