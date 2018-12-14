ناصر ماهر: مركز الأهلي في الدوري ليس طبيعيا.. وعلي لطفي تنبأ بهدفي

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 21:57

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف ناصر ماهر في جيما أبا جيفار

كشف ناصر ماهر لاعب الأهلي عن سبب احتفاله بهدفه في شباك جيما آبا جيفار، مع زميله علي لطفي الذي كان متواجدا على مقاعد البدلاء.

ناصر ماهر سجل هدفه الأول على الإطلاق بقميص الأهلي خلال الانتصار 2-0 على الفريق الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وقال ماهر في تصريحات لقناة "الأهلي" بعد المباراة: "ذهبت للاحتفال مع علي لطفي لأنه أخبرني أنني سأسجل".

وواصل ماهر حديثه: "أنا متواجد في الأهلي، أحسن نادٍ في إفريقيا، من الطبيعي أن يكون التركيز عاليا دائما في كل مباراة وكل تدريب، الفوز هو هدفنا طوال الطريق".

مشددا على ضرورة التركيز الموازي في بطولة الدوري: "من الغد سنغلق صفحة هذه المباراة، ونبدأ التركيز على مواجهة النجوم، نحن متأخرون في ترتيب الدوري وهذا ليس طبيعيا، دائما ما نكون في المركز الأول والصدارة".

واختتم متمنيا عودة الجماهير بشكل كامل للملاعب: "أتمنى أن ألعب وسط جماهير الأهلي التي تعد أفضل جمهور في إفريقيا، رغبتي الدائمة أن يمتلأ الملعب عن آخره".

ناصر ماهر الأهلي دوري أبطال إفريقيا

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