رسميا – الإسباني سوريانو أولى الصفقات الشتوية للهلال

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 19:31

كتب : FilGoal

جوناثان سوريانو - الهلال

أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع الإسباني جوناثان سوريانو، لينضم إلى صفوفه انطلاقا من فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب وصل العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم الجمعة، وخضع للكشف الطبي، قبل أن يوقّع على عقد يمتد لعام ونصف.

سوريانو (33 عاما) يتواجد حاليا في نادي بيجينج سينوبو جوان الصيني، والذي ينتهي معه تعاقده بنهاية الشهر الجاري.

اللاعب المولود في مقاطعة كتالونيا الإسبانية، مثّل المراحل السنية الصغرى في نادي برشلونة ما بين عامي 2009 و2012، ولعب 5 دقائق مع الفريق الأول عام 2009 في كأس ملك إسبانيا.

سوريانو خاض تجربته الأنجح بقميص ريد بول سالزبورج النمساوي ما بين 2012 و2017، إذ سجل معه 172 هدفا وصنع 72 آخرين في 202 مباراة، وقاده لـ4 ألقاب دوري نمساوي ومثلها في كأس النمسا، مع تتويجه هدافا للدوري في 3 مناسبات.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 32 نقطة دون أي هزيمة حتى اللحظة.

الزعيم يضم في صفوفه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والسوري عمرن خربين الذي سينتقل إلى بيراميدز في يناير.

الهلال الدوري السعودي جوناثان سوريانو

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