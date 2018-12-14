كرة سلة – إلى النهائي.. الأهلي يتخطى سبورتنج ويضرب موعدا مع الاتحاد

نجح الفريق الأول لكرة السلة في الأهلي وفريق المرتبط تحت 16 سنة في تخطي عقبة نادي سبورتنج في نصف نهائي دوري المرتبط للمحترفين.

نظام دوري المرتبط للمحترفين يؤهل الفائز بـ 3 مباريات من أصل 4 إلى الدور المقبل في البطولة.

الفريق الأول من الأهلي وسبورتنج يتواجهان مرتين، وكذلك فريق المرتبط تحت 16 سنة من كلا الفريقين يتواجه مرتين، ولكي يعبر فريق إلى الدور المقبل، عليه تحقيق الانتصار في 3 مباريات من أصل 4، وهو ما فعله الأهلي.

وفاز الفريق الأول في الأهلي اليوم الجمعة في المواجهة الحاسمة أمام سبورتنج 86-77 بعد تألق من حاتم البحيري

فريق المرتبط في الأهلي انتصر على فريق المرتبط في سبورتنج 77-68 في المباراة الأولى، قبل أن يفوز في المباراة الثانية 70-48.

وكان الفريق الأول لـ سبورتنج قد فاز على الأهلي في المباراة الأولى بينهما 106-104، لتصبح مباراة الجمعة حاسمة للفريقين.

تألق حاتم البحيري والأمريكي تود أوبراين قادا الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط لمواجهة الاتحاد الذي تخطى عقبة الجزيرة.

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