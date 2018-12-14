بالفيديو – عودة القائد وصناعة أوزيل ومشاركة النني.. أرسنال يفوز على كاراباج

انتصر أرسنال بهدف مقابل لا شيء أمام كاراباج الأذري في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي ليؤكد أحقيته في الصدارة.

محترفنا المصري محمد النني شارك في المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

هدف انتصار أرسنال جاء عن طريق ألكسندر لاكازيت بعد مرور ربع ساعة من المباراة بصناعة ميسوت أوزيل.

أوزيل العائد من جديد للمشاركة بعد غياب عن 4 مباريات، صنع هدف انتصار أرسنال. تمريرة صانع الألعاب الألماني استقبلها لاكازيت بتسديدة صاروخية هزت شباك كاراباخ.

وشهدت المباراة عودة القائد لوران كوسيلني للظهور من جديد مع الفريق الأول في أرسنال، بعد غياب طويل منذ الإصابة التي تعرض لها أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي في شهر مايو الماضي.

إصابة تسببت في غياب كوسيلني عن قائمة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم، قبل أن يعتزل صاحب الـ 33 عاما.

فوز أرسنال أوصل المدفعجية للنقطة 16 في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تأهل سبورتنج لشبونة كوصيف للمجموعة بعد جمع 16 نقطة بعد الفوز في المواجهة الأخيرة أمام فورسكلا 3-0.

وحفاظ أرسنال على سلسلة اللا هزيمة للمباراة الـ 22 على التوالي في كل المسابقات.

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