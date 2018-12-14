كرة سلة - ريال مدريد يسحق برشلونة في الدوري الأوروبي

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 00:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

فاز ريال مدريد بالونثيستو على برشلونة بنتيجة 92-65 في الدوري الأوروبي لكرة السلة، في صالة بالاثيو دي ديبورتيس.

أصحاب الأرض سيطروا على المباراة منذ بدايتها، وأنهوا الربع الأول متقدمين 22-17.

الربع الثاني شهد اتساع الفارق، إذ أنهاه ريال مدريد متفوقا 53-30، وهي السيطرة التي تواصلت في الربع الثالث رغم تقليص برشلونة للفارق إلى 69-50.

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الربع الرابع شهد استسلاما كبيرا لبرشلونة، لتنتهي المباراة بفارق 27 نقطة.

وكان الأمريكي تري تومبكينز لاعب ريال مدريد أنجح لاعبي الفريق على صعيد النقاط، إذ سجل 17 نقطة، متفوقا على زميله أنتوني راندولف صاحب الـ16 نقطة.

ريال مدريد رفع رصيده من الانتصارات إلى 10 مقابل هزيمتين في المركز الثاني خلف فنربخشة التركي، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 6 انتصارات مقابل 6 هزائم في المركز السابع من أصل 16 فريقا.

ريال مدريد يسعى للدفاع عن لقبه الذي ظفر به في الموسم الماضي وللمرة العاشرة في تاريخه.

الدوري الأوروبي لكرة السلة ريال مدريد برشلونة

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