بالفيديو - نشاط هجومي كبير في ملخص لمسات عمرو وردة أمام باتي بوريسوف

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 22:46

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

لم يشارك عمرو وردة سوى 45 دقيقة ولكنه أحدث نشاطا هجوميا كبيرا مع فريقه باوك اليوناني.

باوك سقط أمام باتي بوريسوف 3-1 بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وردة لم يبدأ اللقاء أساسيا ولكنه دخل مع بداية الشوط الثاني، أملا في تنشيط الجانب الهجومي ومساعدة فريقه على العودة.

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وهو ما تحقق الجزء الأول منه إذ لم ينجح باوك في تدارك تأخره، ولكن وردة قدم عددا كبيرا من التمريرات لزملائه وتحركات عدة في الثلث الأمامي.

شاهد ملخص لمساته.

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عمرو وردة باوك

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