بالفيديو - نشاط هجومي كبير في ملخص لمسات عمرو وردة أمام باتي بوريسوف

لم يشارك عمرو وردة سوى 45 دقيقة ولكنه أحدث نشاطا هجوميا كبيرا مع فريقه باوك اليوناني.

باوك سقط أمام باتي بوريسوف 3-1 بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وردة لم يبدأ اللقاء أساسيا ولكنه دخل مع بداية الشوط الثاني، أملا في تنشيط الجانب الهجومي ومساعدة فريقه على العودة.

وهو ما تحقق الجزء الأول منه إذ لم ينجح باوك في تدارك تأخره، ولكن وردة قدم عددا كبيرا من التمريرات لزملائه وتحركات عدة في الثلث الأمامي.

شاهد ملخص لمساته.

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