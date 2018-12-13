بالفيديو - وردة يشارك في مباراة الفرص الضائعة.. تشيلسي يتعادل وباتي بوريسوف يتأهل برفقته

تشيلسي تعادل مع مول فيدي في لقاء تحصيل حاصل بالنسبة له، وباتي بوريسوف خطف بطاقة التأهل برفقة البلوز.

تعادل تشيلسي مع مضيفه مول فيدي المجري بهدفين مقابل هدف، وانتصر باتي بوريسوف على باوك في حضور محترفنا المصري عمرو وردة 3-1 بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

في المجر حل تشيلسي ضيفا على مول فيدي في لقاء تحصيل حاصل بالنسبة له بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة.

ويليان تقدم أولا للنادي اللندني في الدقيقة 30 قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين في الدقائق 32 و56.

ولكن أوليفييه جيرو أدرك التعادل للبلوز من ركلة حرة مباشرة رائعة بالدقيقة 75 ليسجل الدولي الفرنسي أول أهدافه من ركلة ثابتة عبر تاريخه.

وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شارك محترفنا عمرو وردة في مباراة الفرص الضائعة.. باوك خسر بثلاثة أهداف لهدف ولكن أهدر فرصا بالجُملة بالشوط الثاني.

وردة لم يبدأ أساسيا ولكن شارك مع بداية الشوط الثاني، وأحدث نشاطا كبيرا لفريقه على الصعيد الهجومي، ولكن باوك لم يستغل العديد من الفرص وودع البطولة محتلا المركز الأخير.

باتي بوريسوف البيلاروسي سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 18 و41 و45، قبل أن يقلص المضيف اليوناني الفارق بالدقيقة 59.

وتلقى نيكولاي سيجنيفيتش لاعب باتي بطاقة حمراء في الدقيقة 62 بسبب الضرب بدون كرة.

تشيلسي تأهل بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وحل باتي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مول فيدي فيما قبع باوك أخيرا بـ3 نقاط فقط.

طالع أيضا

عامر حسين لـ في الجول: تنظيم أمم إفريقيا لن يؤثر على سير جدول الدوري

المسابقات تعلن مواعيد المؤجلات بدون القمة.. الإسماعيلي أمام الزمالك وبيراميدز ضد القطبين

عبد الحفيظ لـ في الجول: وصلنا لمسؤولي جيما ولن ينسحبوا من المباراة

رسميا - مصر تتقدم بطلب استضافة أمم إفريقيا 2019

جدول الأهلي في يناير - ست مواجهات.. والوصول لـ 17 مباراة في الدوري

جدول مباريات الزمالك في يناير – ثلاث مباريات في الدوري ومباراتين في الكونفدرالية