تعرف على القناة الناقلة لحفل أفضل لاعب إفريقي من "بي بي سي" وموعدها

أعلنت قناة أون سبورت عن إذاعتها حفل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018.

وتقام الحفلة مساء غد الجمعة في تمام السابعة والنصف مساء.

وينافس نجم ليفربول ومنتخب مصر على الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعدما توج بها العام الماضي.

ويتواجد صلاح في القائمة النهائية للمرشحين رفقة كل من مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب، وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب غانا.

هذا بالإضافة لساديو ماني وكاليدو كوليبالي لاعبا ليفربول ونابولي على التوالي ومنتخب السنغال.

انتظرونا وتغطية حصرية لحفل جائزة BBC لاختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 على #ONSPORT .. غداً في تمام السابعة والنصف مساءً#أون_سبورت@BBCSport pic.twitter.com/B3xnejS99K — ON Sport (@ONsportEg) December 13, 2018

وكان صلاح هو ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على التوالي.

ويملك صلاح فرصة لأن يصبح أول لاعب مصري في التاريخ يظفر بالجائزة لعامين متتاليين.

وإن توج بها فإن صلاح سيصبح لاعب ثاني عبر تاريخ الجائزة التي بدأت في عام 1992 الذي يظفر بها لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا.

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