تعرف على القناة الناقلة لحفل أفضل لاعب إفريقي من "بي بي سي" وموعدها

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 21:35

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول - نابولي

أعلنت قناة أون سبورت عن إذاعتها حفل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018.

وتقام الحفلة مساء غد الجمعة في تمام السابعة والنصف مساء.

وينافس نجم ليفربول ومنتخب مصر على الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعدما توج بها العام الماضي.

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ويتواجد صلاح في القائمة النهائية للمرشحين رفقة كل من مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب، وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب غانا.

هذا بالإضافة لساديو ماني وكاليدو كوليبالي لاعبا ليفربول ونابولي على التوالي ومنتخب السنغال.

وكان صلاح هو ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على التوالي.

ويملك صلاح فرصة لأن يصبح أول لاعب مصري في التاريخ يظفر بالجائزة لعامين متتاليين.

وإن توج بها فإن صلاح سيصبح لاعب ثاني عبر تاريخ الجائزة التي بدأت في عام 1992 الذي يظفر بها لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا.

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