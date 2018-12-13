بالفيديو - حسين السيد ينتصر على عواد.. الاتفاق يضرب الوحدة ويُطيح بمدربه

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 19:54

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق

انتصر الاتفاق بثنائية مقابل هدف على حساب الوحدة في لقاء شهد مشاركة الثنائي المصري حسين السيد ومحمد عواد في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

ماركوس جوليرمي سجل أولا لـ الوحدة من علامة الجزاء في الدقيقة 41. ركلة تم احتسابها وتأكيدها بتقنية الفيديو وهزت شباك الاتفاق.

قبل أن يتكفل كريستيان جوانكا بقيادة الاتفاق بالعودة أمام الوحدة.

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جوانكا سجل هدف التعادل في الدقيقة 49 من تسديدة مباغته فشل عواد في التصدي لها.

وفي الدقيقة 75 سجل جوانكا الهدف الثاني من متابعة داخل منطقة الجزاء. هدف ينصر كتيبة حسين السيد على عواد.

وشارك حسين السيد في المباراة بالكامل نفس حال محمد عواد.

بعد الخسارة، قرر نادي الوحدة إقالة البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه كمدير فني للفريق.

وأشار النادي في بيانه الرسمي إلى " سيعلن لاحقا عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة".

انتصار الاتفاق هو الأول للفريق منذ 6 تعثرات في الدوري. وصل للنقطة 18 في المركز السابع.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 21 في المركز الخامس بعد الخسارة الثانية على التوالي.

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