الفوز الأخير.. أنصار بوكا يقتلون مشجعا لـ ريفر بسبب احتفاله بالنهائي

الخميس، 13 ديسمبر 2018 - 18:10

كتب : FilGoal

مشجع ريفر بليت

لعله عاش اللحظات الأسعد في حياته مساء الانتصار التاريخي على بوكا جونيورز والتتويج بكوبا ليبرتادوريس، ولكنه سيعيش أيضا لحظاته الأخيرة في الحياة بنفس الأمسية.

إيزيكييل آرون نيريس (21 عاما) أحد سكان مدينة بوساداس الأرجنتينية، مشجع متعصب لـ ريفر بليت، وسيدفع ثمن هذا الانتماء، سيكلفه حياته في عبارة أخرى.

إذاعة "كلارين" الأرجنتينية ذكرت أن إيزيكييل تعرّض للضرب من قبل مشجعين اثنين لـ بوكا جونيورز، كما طعناه بسلاح حاد في فخذه الأيسر، ليلقى حتفه لاحقا بسبب النزيف الناتج عن قطع في الشريان.

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مشجا بوكا –وفقا للإذاعة- قاما بمطاردته بسبب ارتدائه قميص ريفر بعد الفوز 3-1 في النهائي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد الماضي.

والدته لوثيا صرّحت أن ابنها هاتفها قبل أن يقضي نحبه وأخبرها: "أنا أموت، أنا أموت، لقد هاجموني بسبب احتفالي بالفوز، لأني أشجع ريفر بليت".

إيزيكييل نُقل إلى مستشفى ريني فافالورو، قبل أن يُنقل إلى مستشفى بوساداس، هناك حيث قضى اللحظات الأخيرة في حياته.

وقالت والدته: "لقد قتلوا ابني، كان قد عاد للسير لتوه، فقد خضع لجراحة في ساقه بسبب سقوطه من على دراجة نارية قبل عدة أشهر. طاردوه رغم أنه واجه صعوبة في المشي، وقاموا بإيذائه كما لو كان كلبا لا حول له ولا قوة".

صحيفة "ميسيونيس" الأرجنتينية بدورها ذكرت أن أفراد الشرطة اعتقلوا مشتبهين، ولكن التحقيقات أثبتت أنهما كانا مجرد شاهدين على الاعتداء ولم يشاركا فيه.

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