أليجري: يوفنتوس حقق أهدافه رغم الخسارة من يانج بويز

يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه حقق أهدافه رغم الخسارة المفاجئة على يد يانج بويز في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس خسر بنتيجة 1-2 لكنه أنهى المجموعة في الصدارة.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "استحقينا تصدر المجموعة ولكن كان من المؤسف أن نخسر".

وأضاف "الخسارة لا تكون جميلة أبداً ولكننا اخترنا أقل المباريات تأثيراً لفعل ذلك".

وواصل أليجري "كان لدينا هدفين، التأهل من مرحلة المجموعات وتصدر المجموعة. حققنا الهدفين واستحقينا ذلك".

وأوضح "أما بالنسبة لمنافسنا في الجولة المقبلة، فإذا كان فريق كبير فستكون مواجهة دور الـ16 على مستوى مميز".

تحدث المدرب أيضاً عن حالة خوان كوادرادو بعد أن تم استبداله خلال الشوط الأول للإصابة بقوله "في الأغلب الإصابة بسيطة ولكن سنقيم حالته لاحقا، أنا سعيد بعودة إيمري تشان".

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