مارسيلو وإيسكو: جمهور ريال مدريد له الحق في التعبير عن غضبه "الريمونتادا كانت صعبة بعد الـ3-0"

اتفق ثنائي ريال مدريد مارسيلو وإيسكو على أن جمهور فريقهما ريال مدريد كان لديه الحق في اطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين خلال المواجهة مع سسكا موسكو.

ريال مدريد تعرّض لهزيمة كبيرة على ملعبه سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إلا أن هذا لم يؤثر على صدارته للمجموعة السابعة.

وقال إيسكو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لم أر الذي حدث مع المشجعين. من المحبط جداً ان نخسر على أرضنا وهي نتيجة غير متوقعة. الجمهور يعبر عن أحاسيسه لأن النتيجة لم تعجبه، كما انها لم تعجبنا".

بينما أوضح مارسيلو "عند يصدر المشجعون الصافرات فمن الواضح انه يجب تغيير شيء ما، والجمهور لديه الحق في التعبير عن رأيه".

وواصل "نشعر بالألم لكننا كفريق سنعمل على عدم تكرار ذلك. لسنا سعداء لأنه لا يمكن ان نلعب بهذا الأسلوب وأن نعطي هذا الانطباع".

وأتم المدافع البرازيلي "لم نتوقع هذه النتيجة. في ريال مدريد يجب أن نناضل حتى اللحظة الأخيرة. الريمونتادا كانت صعبة بعد 0-3 لكننا حاولنا حتى النهاية".

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