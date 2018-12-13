بالفيديو – يانج بويز يصعق يوفنتوس.. ويونايتد يرفض الهدية أمام فالنسيا

فجر يانج بويز مفاجأة كبيرة يوم الأربعاء بعدما تغلب على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في سويسرا.

واستضاف يانج بويز منافسه يوفنتوس في ملعب دي سويس في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في المجموعة الثامنة.

افتتح جوليوم هوارو أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وقلص باولو ديبالا النتيجة بهدف في الدقيقة 80.

وتعد هذه هي أول مرة يحقق فيها يانج بويز أي انتصار له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا X مانشستر يونايتد

وفي ملعب الميستايا في إسبانيا تغلب فالنسيا على منافسه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

افتتح كارلوس سولير أهداف المباراة في الدقيقة 17 لصالح أصحاب الأرض.

وأضاف فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني لفالنسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 87 قلص ماركوس راشفورد النتيجة بهدف لصالح مانشستر يونايتد.

وفرط مانشستر يونايتد بتلك الهزيمة في استغلال فرصة تعثر يوفنتوس لينقض على صدارة المجموعة.

وتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط لمانشستر يونايتد في المركز الثاني.

أما فالنسيا فيحتل المركز الثالث برصيد ثماني نقاط وتحول لمسابقة الدوري الأوروبي، مقابل أربع نقاط ليانج بويز في المركز الرابع والأخير.

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