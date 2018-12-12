مؤتمر سولاري: قدمنا شوطا كارثيا.. خاطرت وأشعر بالإحباط

أعاد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد هزيمة فريقه أمام سسكا موسكو لقلة التركيز واصفا الأداء في الشوط الثاني بالكارثي.

وخسر ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد أمام سسكا موسكو في ملعبه سانتياجو برنابيو في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة السابعة.

وتحدث سولاري في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لم نتحلى بالتركيز خاصة في الشوط الثاني وقدمنا أداء كارثيا".

وواصل "يجب أن نفكر في العديد من الأشياء قبل أن نفكر في من سوف يكون منافسنا في الدور المقبل من دوري الأبطال".

وبسؤاله عن سبب إراحة الكثير من اللاعبين في لقاء سسكا موسكو قال: "أنا من يقرر الطريقة التي يلعب بها الفريق وأتحمل مسؤولية ذلك، فكرت بإشراك من لا يملك دقائق كثيرة".

وأكمل "أنا حزين جدا من النتيجة وأشعر بالإحباط، نعم خاطرت كثيرا ولكن كان من الضروري إشراك الكثير من اللاعبين وإراحة الأخرين".

وتابع "لعبنا بشكل جيد خلال أول 35 دقيقة فقط لكن لم نكون حاسمين ولم ننه هجماتنا بشكل جيد".

وعن صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور ضد إيسكو قال: "لم أسمعها وإن كان هناك فالجمهور دائما على حق لكنني لا أهتم بتلك الأمور".

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