بالفيديو - ماذا تفعل يا بوجبا؟ الفرنسي يهدر فرصة التعادل أمام فالنسيا

فرصة سهلة للغاية أضاعها بول بوجبا أمام فالنسيا. فرصة كانت كفيلة بتحقيق التعادل للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يواجه فالنسيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب الميستايا.

وبينما كان أصحاب الأرض متقدمين بهدف نظيف، فشل الدولي الفرنسي بوجبا في إدراك التعادل لفريقه بعدما أهدر فرصة محققة بغرابة.

تمريرة رأسية رائعة من مروان فيلايني جعلت بوجبا في مواجهة المرمى، ولكن بول سدد بغرابة خارج المرمى بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 34.

يونايتد حسم التأهل بالفعل إلى دور الـ16 رفقة يوفنتوس، بينما اتجه فالنسيا إلى الدوري الأوروبي.

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