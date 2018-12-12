بالفيديو - ثلاثية لا تكفي.. سسكا يضرب ريال مدريد وبلزن يخطف بطاقة الدوري الأوروبي

سسكا موسكو حقق مفاجأة وانتصر على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ولكنها لم تكن كافية للوصول إلى الدوري الأوروبي.. فيكتوريا بلزن هو من حصد تلك البطاقة.

سسكا حل ضيفا على ريال مدريد، وفيكتوريا بلزن استقبل روما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لقاء كان تحصيل حاصل لكل من الملكي والجيالوروسي بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16. المنافسة كانت بين سسكا وفيكتوريا على المركز الثالث والوصول للدوري الأوروبي.

الفريق الروسي حقق ما يتوجب عليه فعله، وفاز على ريال مدريد بثلاثية، ولكن الأمر كان متوقفا على نتيجة الفريق التشيكي الذي حقق ما يتوجب فعله كذلك وانتصر على روما 2-1.

في العاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب سانتياجو بيرنابيو توالت أهداف الضيوف بعدما شارك ريال مدريد بمجموعة من البدلاء.

والهدف الأول أتى في الدقيقة 37 عن طريق فيدور شالوف، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أضاف جيورجي سشينيكوف الهدف الثاني بالدقيقة 43.

البعض أعتقد أن الملكي سينتفض في الشوط الثاني ويقلص الفارق، ولكن هذا لم يحدث. أرنور سيجردسون أضاف ثالث الأهداف من تسديدة قوية من منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

سسكا أصبح أول فريق ينتصر مرتين على ريال مدريد في المجموعات منذ يوفنتوس في موسم 2008-2009، وريال مدريد تعرض للمرة الأولى للهزيمة بثلاثية على أرضه أوروبيا.

في الجانب الآخر من القارة العجوز وعلى ملعب سترونكوفي كان فيكتوريا بلزن في الموعد وحقق فوزا صعبا على روما.

بلزن تقدم أولا عن طريق يان كورافيك في الدقيقة 63، ولكن التعادل أتى سريعا لروما بعد 5 دقائق بفضل جنكيز أوندير.

الفريق التشيكي عاد من جديد وسجل هدف الانتصار بأقدام لاعبه توماس شوري في الدقيقة 73.

انتصار منحه التساوي في عدد النقاط مع سسكا موسكو برصيد 7 نقاط، ولكنه احتل المركز الثالث بفضل التفوق في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 ثم الفوز 2-1 خلال مرحلة المجموعات.

ريال مدريد استمر في الصدارة برصيد 12 نقطة ومن خلفه روما برصيد 9 نقاط.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي – 3 مدافعين بين 16 لاعبا فقط أمام جيما الإثيوبي

وزير الرياضة المغربي: لن نتقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019

المقاصة في بيان رسمي: لن نفرط في أنطوي رغم العروض المغرية

بيدرو بارني لـ في الجول: الإسماعيلي لم يفاوضني بعد.. لا يمكنني الحديث عن فرضيات

عامر لـ في الجول: الإعلان عن موعد الجولتين الـ19 والـ20 خلال ساعات.. وإقصاء الفرق عربيا لم يفيدنا

خبر في الجول - نادر شوقي يسافر لإنجلترا.. وخطوة قبل بدء المحادثات حول إعارة رمضان