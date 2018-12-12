مباشر #ليلة_الأبطال - فالنسيا (2)-(1) يونايتد.. أياكس (3)-(3) بايرن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب فالنسيا الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما يلتقي يانج بويز السويسري مع يوفنتوس الإيطالي.

في مجموعة أخرى يلعب أياكس الهولندي ضد بايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا ضد أيك أثينا اليوناني.

وأخيرا يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد هوفنهايم الألماني، وشاختار دونستيك الأوكراني مع ليون الفرنسي.

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أياكس × بايرن ميونيخ (تابع التفاصيل)

ق 13: جوووووووول الأول لبايرن يسجله ليفاندوفسكي

ق 62: جوووووول دوسان تاديتش يسجل التعادل

ق 70: طرد مولر

ق 82: جوووول أياكس يضيف الثاني من ركلة جزاء سددها تاديتش

ق 87: جووووووول بايرن يسجل التعادل

ق 90: جوووووووووووول بايرن يعود بشكل كامل وكومان يسجل الهدف الثالث

ق 90: جوووووووووووووول أياكس يرفض الاستسلام ويسجل التعادل

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بنفيكا × أيك أثينا (تابع التفاصيل)

ق 88: جووووووووووول بنفيكا يسجل الأول

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مانشستر سيتي × هوفنهايم (تابع التفاصيل)

ق 16: جووووووووول هوفنهايم يسجل الأول عن طريق كراماريتش

ق 45: جووووووول ساني يسجل التعال

ق 62: جووووووول ليروي ساني يسجل الثاني

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شاختار × ليون (تابع التفاصيل)

ق 22: شاختار يسجل الأول عن طريق جونيور مورايس

ي 65: جوووول نبيل فقير يسجل التعادل لفريق ليون

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فالنسيا × مانشستر يونايتد (تابع التفاصيل)

ق 16: جووووووول فالنسيا يسجل الأول عن طريق كارلوس سولر

ق 34: بوجبا يهدر فرصة سهلة أمام المرمى

ق 46: جووول فيل جونز يسجل الثاني بالخطأ في مرماه

ق 87: جوووووووووول راشفورد يسجل الأول لمانشستر

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يانج بويز × يوفنتوس (تابع التفاصيل)

ق 30: جووووووول يانج بويز يسجل الأول عن طريق هوراهاو

ق 67: جوووووووووووول يانج بويز يسجل الثاني