انتهت#ليلة_الأبطال - ريال مدريد (0) سسكا (3).. فيكتوريا بلزن (2) روما (1)

ريال مدريد يلتقي مع سسكا موسكو وروما في ضيافة فيكتوريا بلزن بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباراتا تحصل حاصل بعد ضمن كلا من الملكي والجيالوروسي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.

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ريال مدريد وسسكا موسكو (تعرف على التشكيل وتابع دقيقة بدقيقة من هنا)

نهاية المباراة

ق73: جوول ثالث للفريق الروسي عن طريق أرنور سيجردسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: جووول ثان لسسكا موسكو عن طريق جيورجي سشينيكوف.

ق37: هدف أول عن طريق فيدور شالوف يتقدم لسسكا موسكو

ق24: تسديدة رائعة من ماركو أسينسيو ولكن تصطدم بالعارضة وخارج المرمى.

انطلاق اللقاء

فيكتوريا بلزن وروما (تعرف على التشكيل وتابع دقيقة بدقيقة من هنا)

نهاية المباراة

ق72: جوول لبلزن عن طريق توماس شوري.

ق68: روما يتعادل سريعا عن طريق جنكيز أوندير.

ق63: فيكتوريا بلزن يتقدم على روما بفضل هدف يان كورافيك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء