بالفيديو - الزعيم يؤمن صدارته.. الهلال ينتصر على أُحد ويوسع الفارق مع النصر

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 19:38

كتب : FilGoal

الهلال - أحد - الدوري السعودي

بعد التعادل في دربي الرياض حافظ النصر على فارق الثلاث نقاط مع الهلال. ولكن الزعيم الآن وسع الفارق إلى 6 نقاط.

الهلال انتصر على أحد بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الجولة 11 في الدوري السعودي.

هدف المباراة الوحيد سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

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والغلة التهديفية كادت أن تزيد لولا تألق الحارس زهير لعروبي.

رصيد الهلال أصبح الآن 32 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر بعد 12 مباراة مضت في الدوري السعودي.

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