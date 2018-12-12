بالفيديو - الزعيم يؤمن صدارته.. الهلال ينتصر على أُحد ويوسع الفارق مع النصر

بعد التعادل في دربي الرياض حافظ النصر على فارق الثلاث نقاط مع الهلال. ولكن الزعيم الآن وسع الفارق إلى 6 نقاط.

الهلال انتصر على أحد بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الجولة 11 في الدوري السعودي.

هدف المباراة الوحيد سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

والغلة التهديفية كادت أن تزيد لولا تألق الحارس زهير لعروبي.

رصيد الهلال أصبح الآن 32 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر بعد 12 مباراة مضت في الدوري السعودي.

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