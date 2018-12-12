تشكيل #ليلة_الأبطال – فينيسيوس يبدأ في تشكيل رديف لـ ريال مدريد.. وعودة مارسيلو

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 18:51

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

لن يدفع سانتياجو سولاري بتشكيل الأساسي ضد سسكا موسكو في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مدرب الملكي تضمن ظهور البرازيلي فينيسيوس جونيور لأول مرة مع ريال مدريد في دوري الأبطال.

وعاد مارسيلو لتشكيل ريال مدريد الأساسي بعد شفائه من الإصابة.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريزولا – جافي سانشيز – خيسوس فاييخو – مارسيلو

الوسط: ماركوس يورنتي – إيسكو – ماركو أسينسيو – فيديريكو فالفيردي

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وضمن ريال مدريد وروما التأهل من المجموعة السادسة حيث يتصدر الأول المجموعة بـ12 نقطة، وروما الوصافة بـ9 نقاط.

ويتصارع سسكا موسكو وفيكتوريا بلزن على المقعد المؤهل للدوري الأوروبي حيث يملك كلاهما 4 نقاط.

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