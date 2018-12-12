لطيف: منتخب الشاطئية لم يقصر.. والكاف يرانا قادرين على استضافة كأس العالم

عبر خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حزنه لخسارة منتخب الشاطئية أمام نيجيريا 6-7 في الدور قبل النهائي لكأس إفريقيا بشرم الشيخ، وضياع فرصة التأهل لكأس العالم في باراجواي.

وصرح لطيف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "قدر الله وما شاء فعل، التوفيق لم يحالفنا في الشوط الأول بعدما تصدي القائم والعارضة لفرصتين".

وأضاف المشرف العام على منتخب الشاطئية "اللاعبون والجهاز الفني أدوا ما عليهم ولم يقصر أحد، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الكرة وفر كل الإمكانيات".

وأشار "الاتحاد الإفريقي أشاد بتنظيم اتحاد الكرة للبطولة من إقامة وملاعب، وأثبتنا للعالم كله أننا قادرون على استضافة البطولات الدولية الكبيرة".

وواصل لطيف "مسؤولو الاتحاد الإفريقي قالوا إن مصر تعد مؤهلة لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة، وكنا نتمنى أن يكتمل الإنجاز بالتأهل للبطولة القادمة".

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