عمرو طارق: لم أتفاوض مع الأهلي والزمالك.. وانتقالي لبطل أمريكا مفيد للمنتخب

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 10:49

كتب : FilGoal

عمرو طارق

يؤمن عمرو طارق مدافع منتخب مصر أن خطوة انتقاله إلى صفوف نيويورك ريد بولز بطل الدوري الأمريكي ستفيد المنتخب الوطني ونفى وجود مفاوضات مع الأهلي والزمالك.

عمرو طارق

النادي : أورلاندو سيتي

الأهلي

وكان نادي نيويورك ريد بولز قد أعلن مساء أمس الثلاثاء انتقال عمرو طارق رسميا من أورلاندو سيتي.

وارتبط اسم عمرو طارق في الفترة الأخيرة بالعودة مجددا للدوري المصري عن طريق بوابة الأهلي أو الزمالك.

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وصرح طارق عبر برنامج كورة كل يوم: "اهتمام بطل الدوري بضمي إنجاز يحسب لي وخطوة مهمة ومفيدة أيضا لمنتخب مصر، لأنني سأكتسب خبرات جديدة من اللعب في دوري أبطال أمريكا الشمالية فهي بطولة قوية تضم أندية كبيرة".

وعن مفاوضات قطبي الكرة المصرية أوضح "لم يتحدث معي أحد من مسؤولي الأهلي أو الزمالك بشكل رسمي، فالأمر كله مجرد حديث ودي مع بعض الوكلاء لاستطلاع رأيي في إمكانية العودة إلى مصر".

وأضاف "ألاحظ منذ فترة كبيرة ترشيحي ضمن قائمة مطولة يحتاجها الأهلي، ولكن بشكل رسمي لا يوجد أي تفاوض بين إدارته ووكيلة أعمالي".

وعن تكهنات انضمامه للأهلي قبل الإعلان الرسمي بالانتقال لبطل أمريكا "أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للأهلي، فالانتقال إلى صفوف الأهلي أمنية حياتي، ولكن ستتحقق في الوقت المناسب وعندما يحتاجني مسؤولو النادي".

وأوضح "آخر تواصل بيني وبين مسؤولي الأهلي كان قبل 4 أو 5 سنوات عندما كنت في الجونة قبل الانتقال إلى ريال بيتيس الإسباني".

وتابع "البعض ربط بين زيارتي لبرج القاهرة والانتقال إلى الأهلي، كل ما في الأمر أنني كنت أتنزه مع زوجتي الأجنبية وصعدت إلى البرج لالتقاط مقطع فيديو إلا أن البعض قص صورة من الفيديو وربطها بقرب انتقالي للأهلي".

وواصل عمرو طارق حديثه "لقد تلقيت عروض أخرى من المكسيك فهو دوري قوي، وعرض آخر من البرتغال وثالث من أحد أندية دوري الدرجة الثانية في ألمانيا".

وأضاف "إلا أن المقربين مني نصحوني بالانتقال إلى ريد بولز لأنه بطل الدوري الأمريكي، كما استشرت المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري عبر رسالة على الهاتف، ورد علي بالانتقال إلى ريد بول دون تفكير".

وأتم لاعب الجونة السابق: "عقدي مع ريد بول يمتد موسمين قابلة للزيادة لموسم إضافي".

ولفت عمرو طارق في ختام تصريحاته إلى أنه يتواجد حاليا في مصر، مضيفا أن فترة الاستعداد للموسم الجديد ستبدأ في يناير بينما تنطلق بطولة الدوري في مارس المقبل.

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