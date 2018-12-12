كلوب: لا أهتم بمنافس ليفربول في دور الـ16 لكنه سيكون فريقا قويا

لا يكترث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ببهوية منافس فريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه يتوقع أن يكون فريقا قويا.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف فوز ليفربول على نابولي في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والذي تأهل بالفريق إلى دور الـ16 بصعوبة.

وقال كلوب عن من يود أن يواجه في الجولة القادمة في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس لدينا أي رأي في ذلك. ننتظر القرعة، لا مشكلة في ذلك. حتى الساعة مساء اليوم، لم أكن متأكدا من أننا سنكون متواجدين في القرعة من الأساس".

ليفربول كان يواجه خطر توديع المسابقة في ظل احتلاله المركز الثالث في المجموعة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما كان نابولي متصدرا برصيد 9 نقاط، ويلاحقه باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، لكن هدف صلاح ضمن النقاط الثلاثة والتأهل للريدز.

وأضاف كلوب "الآن نحن في القرعة، كيف يمكنني أن أجلس هنا وأطلب مواجهة أي فريق؟ أنا لا أهتم. نحن في المركز الثاني، لذا سيكون لدينا خصم بارز وقوي".

سيواجه ليفربول أحد الفرق التي تصدرت المجموعات الـ8 للبطولة.

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