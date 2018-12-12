كلوب: لا أهتم بمنافس ليفربول في دور الـ16 لكنه سيكون فريقا قويا

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 11:43

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

لا يكترث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ببهوية منافس فريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه يتوقع أن يكون فريقا قويا.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف فوز ليفربول على نابولي في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والذي تأهل بالفريق إلى دور الـ16 بصعوبة.

وقال كلوب عن من يود أن يواجه في الجولة القادمة في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس لدينا أي رأي في ذلك. ننتظر القرعة، لا مشكلة في ذلك. حتى الساعة مساء اليوم، لم أكن متأكدا من أننا سنكون متواجدين في القرعة من الأساس".

أخبار متعلقة

كلوب يتغنى بأليسون بعد تصديه الرائع أمام نابولي كلوب: الهدف الذي سجله صلاح لا يصدق بالفيديو - هدف رائع وصناعة فرص في ملخص لمسات صلاح أمام نابولي بالفيديو – رائعة صلاح تُسقط نابولي.. ليفربول يتأهل في دوري الأبطال

ليفربول كان يواجه خطر توديع المسابقة في ظل احتلاله المركز الثالث في المجموعة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما كان نابولي متصدرا برصيد 9 نقاط، ويلاحقه باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، لكن هدف صلاح ضمن النقاط الثلاثة والتأهل للريدز.

وأضاف كلوب "الآن نحن في القرعة، كيف يمكنني أن أجلس هنا وأطلب مواجهة أي فريق؟ أنا لا أهتم. نحن في المركز الثاني، لذا سيكون لدينا خصم بارز وقوي".

سيواجه ليفربول أحد الفرق التي تصدرت المجموعات الـ8 للبطولة.

اقرأ أيضا

رسميا – الإسماعيلي يوافق على استقالة فييرا.. والبديل أجنبي

عمرو طارق: لم أتفاوض مع الأهلي والزمالك.. وانتقالي لبطل أمريكا مفيد للمنتخب

الزمالك يعلن نقل مباراة القطن التشادي إلى برج العرب.. بحضور 10 آلاف

بي إن سبورتس: أحمد أحمد يؤكد إقامة السوبر الإفريقي في الدوحة

عامر لـ في الجول: اللاعبون اتفقوا على المربع الذهبي.. وقد أستمر في الإنتاج

يورجن كلوب ليفربول دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أهلي جدة يتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب 5 دقيقة | السعودية
تقرير: بيريز يرغب في قيادة مورينيو لـ ريال مدريد 13 دقيقة | أوروبا
تقارير: أهلي جدة قد يضحي بالسعيد وعبد الشافي في يناير 15 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: أبولون رفض رحيله للاتحاد.. مستمر حتى نهاية إعارته 39 دقيقة | مصر
انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي 43 دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 53 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك