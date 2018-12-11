ليلة_الأبطال بالفيديو – صلاح مر من هنا يا كوليبالي.. دك شباك نابولي بهدف رائع

ظل كاليدو كوليبالي يراقب صلاح طوال مواجهة نابولي وليفربول لكن كل ما احتاجه نجم الريدز هو الهروب في مرة واحدة فقط لهز الشباك.. وقد كان وببراعة.

ويستضيف ليفربول منافسه نابولي اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في إطار سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وفي الدقيقة 34 تسلم صلاح الكرة من الناحية اليمنى وتعرض لإعاقة وكاد يسقط ولكنه أصر على اللحاق بالكرة.

وهنا وجد صلاح كوليبالي في وجهه وراوغه ببراعة وبيمناه سدد في الزاوية البعيدة لتسكن شباك ديفيد أوسبينا.

وسجل صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا تسعة أهداف في ملعب أنفيلد، ولا يوجد من سجل أكثر منه سوى ستيفن جيرارد بواقع 14 هدفا.

وبتلك النتيجة وحتى وقت كتابة هذه السطور فإن ليفربول يتأهل للدور التالي رفقة باريس سان جيرمان.

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