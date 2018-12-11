#ليلة_الأبطال بالفيديو – كيف أهدر صلاح ذلك الانفراد أمام نابولي؟

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 - 22:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أضاع محمد صلاح لاعب ليفربول فرصة هدف محقق كان يستطيع تسجيله في شباك نابولي.

ويستضيف ليفربول منافسه نابولي اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في إطار سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وفي الدقيقة السابعة انطلق أندرو روبرتسون من الناحية اليسرى بسرعة كبيرة وأرسل عرضية لصلاح الذي هرب من رقابة المدافعين داخل منطقة الجزاء.

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ولكن فشل صلاح في تسلم الكرة بنجاح وطالت عليه لتذهب إلى حارس المرمى ديفيد أوسبينا.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين على نابولي للتأهل إلى الدور التالي.

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