مؤتمر #ليلة_الأبطال – مورينيو: لا أعرف شيئا عن بيان وكيلي ببقائي.. ورسالة إلى بوجبا

لا يعرف جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد شيئا عن بيان وكيله خورخي مينديز الذي أكد فيه بقاء الأول مع النادي وعدم نيته الرحيل.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عٌقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لا يوجد أي شيء أفعله حيال البيان، هو بيان من خورخي وليس مني".

وأكمل "لم أكن أعرف أن هناك بيان سوف يصدر ولا أهتم به".

وانتقل مورينيو للحديث عن مواجهة فالنسيا غدا الأربعاء في ملعب الميستايا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وضمن يونايتد تأهله بالفعل للدور التالي لكنه يحتاج للانتصار مع تعثر يوفنتوس أمام يانج بويز من أجل التأهل كمتصدر.

وتحدث مورينيو قائلا: "أنا لا أشغل بالي بمواجهة ليفربول المقبلة بل بلقاء فالنسيا، وفي كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث لكن سيكون طبيعيا فوز يوفنتوس على يانج بويز".

وأكمل "لذا لا أعتقد أن نتيجة مباراتنا غدا سيكون لها تأثيرا على أي شيء".

وعن بول بوجبا قال: "أتطلع لأن يلعب جيدا وأن يكون له تأثيرا قويا على المباراة وعلى الفريق".

أما عن روميلو لوكاكو قال: "عقدت اجتماعا معه وهو ليس اللاعب الوحيد الذي تحدثت معه أنا أعقد اجتماعات مع اللاعبين عندما أشعر بأنه سيكون أمرا إيجابيا له وعندما يشعر اللاعبون بقدرتهم على التحسن".

وعن رأيه في منافسه فالنسيا قال: "أعتقد إنهم لم يكونوا محظوظين بتسجيل أهدافا من الفرص التي صنعوها وهم سيتحسنون ويعملون على الفوز غدا".

وأتم مورينيو المؤتمر الصحفي قائلا: "هناك البعض يعتقد أن الجمهور يهتم النادي أكثر ممن يعمل فيه، هذا غير صحيح أبدا لا أحد يكترث في مانشستر لأمر النادي أكثر مني".

اقرأ أيضا

صالح جمعة: رحيلي عن الأهلي كان قرار خاطئ.. وأريد الفوز بأفضل لاعب في مصر

عمرو طارق لـ في الجول: أتممت اتفاقي مع فريق جديد

الأهلي: لا نية للتفريط في معلول.. نراهن عليه بعد اكتمال جاهزيته

بالفيديو – أحمد مجدي يبرر لـ في الجول سبب عدم انضمام محمود علاء للمنتخب: ينقصه شيئا

حوار في الجول - زانيتي يتحدث عن الذكرى والهدف الأفضل.. ودوره الجديد مع إنتر

محمد زيدان.. المختلف الذي لا يعرف إلا بطولة المشاهد التاريخية