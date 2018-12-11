رسميا - لن ينتظر للصيف.. مانشستر سيتي يعلن أول صفقات الموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر سيتي عن أول صفقة يبرمها للموسم الجديد بالتعاقد مع زاك ستيفن حارس مرمى فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

ولم ينتظر مانشستر سيتي للصيف لإبرام أولى صفقات الموسم الجديد، ليضم الأمريكي الحارس الشاب.

ولن ينضم ستيفن لصفوف سيتي إلا مع بداية الموسم المقبل.

ستيفن البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الحالي مع فريقه 32 مباراة ويعد واحدا من أبرز مواهب الدوري الأمريكي.

كذلك فاز بلقب أفضل حارس مرمى في الدوري الأمريكي لعام 2018.

ويعاني مانشستر سيتي حاليا من نقص في مركز حراسة المرمى بعد تعرض كلاوديو برافو لإصابة سيغيب بسببها لعدة شهور.

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