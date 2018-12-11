ليلة_الأبطال – مؤتمر أليجري: علينا احترام الخصم.. وإلا سيتم تكسير عظامنا

طلب ماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه بضرورة احترام خصمهم المقبل في دوري أبطال أوروبا يانج بويز السويسري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل يوفنتوس غدا الأربعاء ضيفا على يانج بويز لملاقاته في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة ويحتاج للانتصار لضمان تصدرها في الدور التالي، وإلا إنه سيفقدها حال تعثره مع انتصار مانشستر يونايتد على فالنسيا.

وتحدث أليجري في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "من الهام لنا أن ننهي دور المجموعات متصدرين، يجب أن نتحلى بالجدية منذ البداية والفريق يعرف المسؤولية الملقاة على عاتقه".

وأكمل "أي نتيجة سلبية سيكون لها تأثيرا سلبيا علينا لأنها قبل مواجهة الدربي أمام تورينو حيث نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية فيه".

وتابع "لا يجب أن نعتقد أن المباراة ستكون سهلة، إن لم تدخل المباراة باحترام للخصم فسوف تغادر الملعب بعظام مُكسرة".

وشدد "لا يوجد أي أعذار غدا، علينا العودة للمنزل بانتصار".

وكشف أليجري في الوقت ذاته عن دفعه بكريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي مع إراحة جيورجيو كيلليني بسبب خوفه من تعرضه للإصابة على النجيل الصناعي في ملعب يانج بويز ونيته الدفع بدانييلي روجاني بدلا منه.

هذا بالإضافة لإراحة أليكس ساندرو بسبب النجيل الصناعي ورغبته في أن يكون لائقا للقاء الدربي السبت المقبل.

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