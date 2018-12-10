بينيتيث: صلاح وإنسيني سيحددان مصير ليفربول ونابولي في دوري الأبطال

يعتقد رافاييل بينيتيث المدير الفني السابق لليفربول ونابولي أن محمد صلاح نجم الريدز ولورنزو إنسيني جناح الفريق الإيطالي سيحددان مصير المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء.

يحل نابولي ضيفا على ليفربول في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في صراع على بطاقة عبور لدور الـ16 من المسابقة.

وقال بينيتيث في تصريحات لجريدة كوريري ديللو سبورت: "العديد من اللاعبين يمكن أن يكونوا حاسمين في مواجهة ليفربول ضد نابولي"

وأضاف "ليفربول يملك ساديو ماني وربرتو فيرمينو ودانييل ستوريدج، فيما يعتمد نابولي على قدرات خوسيه كاييخون ودريس ميرتنز وراؤول ألبيول وكاليدو كوليبالي".

وأتم مدرب نيوكاسل الحالي "إذا اضطررت لاختيار اثنين سيحددان مصير المواجهة فهما صلاح من ليفربول وإنسيني من نابولي".

موقف معقد

اشتعلت المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة ليفربول أمام باريس سان جيرمان، وهدف ريد ستار في خسارته أمام نابولي.

فقد حسم باريس سان جيرمان قمة المجموعة بالفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد، بينما كلل نابولي جهوده بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

لينفرد نابولي بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان بينما ليفربول يحل ثالثا برصيد 6 نقاط.

هدف ريد ستار الأخير قد يكون سببا في وداع نابولي لدوري أبطال أوروبا في حالة الخسارة أمام ليفربول بهدف.

يأتي ذلك السيناريو رغم أن هزيمة نابولي أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد يؤهل الفريق الإيطالي بدلا من الريدز حال تغلب باريس سان جيرمان على ريد ستار.

كيف ذلك؟ وما هي السيناريوهات الممكنة للثلاثة فرق؟ يستعرض لكم FilGoal.com حظوظ ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان.

يستضيف ليفربول فريق نابولي على ملعب أنفيلد، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريد ستار يوم الثلاثاء.

أولا ليفربول:

التعادل أو الخسارة يطيحان بليفربول رسميا خارج منافسة دوري أبطال أوروبا إذ أن أفضل ما يمكن الوصول له وقتها سيكون 7 نقاط أقل من نابولي وباريس سان جيرمان.

- الفوز

انتصار ليفربول على نابولي حتمي من أجل التأهل، لكن الفوز وحده لا يكفي لتأهل الريدز وله حالات معينة.

فوز ليفربول بأي نتيجة بفارق هدفين يؤهله دون دخول في أي حسابات.

"الفوز بفارق هدف" في تلك الحالة يتأهل ليفربول إذا تغلب بهدف واحد على الفريق الإيطالي (1-0) في تلك الحالة يصعد ليفربول على حساب نابولي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

وذلك لأن المواجهات المباشرة بينهما ستكون متساوية فكل منهما تغلب على الآخر بهدف واحد على ملعبه، وبالنظر لفارق الأهداف سيتساوى الثنائي بـ +2 لكل منهما أيضا لكن الأفضلية لليفربول إذ أن وقتها الريدز يكون أحرز 9 أهداف بينما نابولي 7.

أما في حالة فوز ليفربول بفارق هدف واحد بنتائج مثل (2-1) أو (3-2) أو ما شابه فيتأهل وقتها نابولي على حساب ليفربول.

فبعد تساوي الثنائي في النقاط تكون الأفضلية للفريق الإيطالي بسبب المواجهات المباشرة، إذ يتفوق بقاعدة "الهدف بهدفين في حال التعادل" بسبب فوزه على ملعبه في إيطاليا بهدف واحد.

وفي تلك الحالة يمكن لليفربول الصعود في حالتين الأولى هي خسارة باريس سان جيرمان والثانية هي تعادل الفريق الفرنسي مع ريد ستار وذلك للأسباب التالية:

- خسارة باريس سان جيرمان تعني تجمد رصيده عند 8 نقاط بينما يتساوى ليفربول مع نابولي بـ 9 نقاط لكل منهما.

- تعادل باريس سان جيرمان مع ريد ستار، تتساوى الفرق الثلاث بتسع نقاط لكل منهما ويتم استبعاد نتائج الفرق مع ريد ستار.

فتلك الحالة يكون ليفربول (6 نقاط) في الصدارة ويتساوى نابولي مع باريس سان جيرمان (5 نقاط) لكل منهما، في هذه الحالة الأفضلية تكون لصاحب فارق الأهداف الأكبر بين نابولي وباريس سان جيرمان، والذي سيكون الفريق الفرنسي هو المستفيد بواقع +5 أهداف، بينما سيكون نابولي +2 في أحسن الحالات، وبالتالي يودع البطولة.

هناك حالة هي الأسوأ لليفربول وهي الخسارة أمام نابولي وتغلب ريد ستار على باريس سان جيرمان، وفي تلك الحالة تطيح النتائج بليفربول خارج مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ليتذيل الريدز الترتيب.

ثانيا نابولي:

التعادل أو الفوز يؤهلان نابولي رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

- الخسارة:

هزيمة نابولي أمام ليفربول بهدف تطيح به خارج البطولة في حالة فوز باريس سان جيرمان.

هزيمة نابولي أمام ليفربول بهدف تصعد بالفريقان معا في حالة خسارة باريس سان جيرمان أو تعادله وتساوي الثلاثة فرق في النقاط.

هزيمة نابولي بفارق هدف ولكن ليس (1-0) يؤهل الفريق الإيطالي على حساب ليفربول بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

باريس سان جيرمان:

تعثر ليفربول أمام نابولي يؤهل باريس سان جيرمان رسميا بجوار نابولي.

فوز باريس سان جيرمان يصعد به رسميا إلى ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

هزيمة الفريق الفرنسي وفوز ليفربول يطيح بباريس سان جيرمان إلى الدوري الأوروبي.

تساوى الفرق الثلاثة في النقاط (9 نقاط) يؤهل باريس كثاني بعد ليفربول بسبب أفضلية فارق الأهداف على نابولي كما أوضحنا سابقا.