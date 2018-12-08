اسكواش – علي فرج وعبد الجواد في نهائي CIB بلاك بول من أجل إنجاز تاريخي

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 22:57

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

ضرب علي فرج وكريم عبد الجواد موعدا لمواجهة بعضهما البعض في نهائي بطولة CIB بلاك بول للاسكواش.

وتعتبر بطولة CIB بلاك بول المقامة منافساتها بالتجمع أحد البطولات الكبرى في الموسم رغم إقامتها في نسختها الأولى.

وفاز علي فرج على بول كول اللاعب النيوزلندي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في نصف النهائي، فيما انتصر كريم عبد الجواد على طارق مؤمن في نصف النهائي الثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط.

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ويلتقي علي فرج مع كريم عبد الجواد في نهائي البطولة في السابعة من مساء غد الأحد.

وينتظر علي فرج إنجاز تاريخي في حال تحقيق اللقب، إذ سيرتقي للمركز الأول في التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته بداية من شهر يناير لعام 2019.

اسكواش علي فرج كريم عبد الجواد

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