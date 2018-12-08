كرة سلة – الأهلي يفوز على الزمالك 3 مرات ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 19:49

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة السلة في الأهلي وفريق المرتبط تحت 16 سنة في الوصول لدور نصف النهائي من دوري المرتبط للمحترفين بعد الفوز على الزمالك 3 مرات.

نظام دوري المرتبط للمحترفين يؤهل الفائز بـ 3 مباريات من أصل 4 إلى الدور المقبل في البطولة.

الفريق الأول من الأهلي والزمالك يتواجهان مرتين، وكذلك فريق المرتبط تحت 16 سنة من كلا الفريقين يتواجه مرتين، ولكي يعبر فريق إلى الدور المقبل، عليه تحقيق الانتصار في 3 مباريات من أصل 4، وهو ما فعله الأهلي.

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يوم الجمعة فاز الفريق الأول لـ الأهلي على الزمالك 75-71 وفاز فريق الأهلي تحت 16 سنة على الزمالك تحت 16 سنة، 66-44.

واليوم السبت كرر فريق الأهلي تحت 16 سنة انتصاره على الزمالك وهذه المرة 59-42 مما أوصل الأهلي رسميا إلى دور نصف النهائي دون النظر لنتيجة المباراة الرابعة بين الفريقين.

مواجهة الفريق الأول بين الأهلي والزمالك لن تؤثر على وصول المارد الأحمر إلى نصف النهائي مهما كانت النتيجة.

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