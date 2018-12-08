الإسماعيلي: خسارة الرجاء محليا تمنحنا الأمل والحافز لتخطيهم

طلب الجهاز الفني لل‘سماعيلي بقيادة جورفان فييرا المدير الفني من لاعبي الفريق ضرورة نسيان هزيمة الرجاء من الفتح الرباط فى الدورى المغربي.

وقال الجهاز في اجتماعه باللاعبين أن تلك الهزيمة لا تعني سهولة مواجهتنا مع فريق الرجاء.

وتابع الجهاز الفني "إن نتيجة اللقاء تزيد من حوافز اللاعبين وأنهم يقدروا على حسم النتيحة، ولكنها في نفس الوقت لا تعطي الأمان الكامل لأن المنافس فريق كبير يملك لاعبين يستطيعون العودة".

وعلى الجانب الآخر، خاض لاعبو الإسماعيلي تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب من أجل تهيئة العضلات وإزالة الإرهاق من رحلة السفر الطويلة".

كما يركز الجهاز الفني على التدريب بأحذية المطر التي اصطحبها معه لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار يوم المباراة.

ويواجه الإسماعيلي فريق الرجاء يوم الثلاثاء المقبل، فى إياب دور الـ١٦ لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

اختر تشكيل الإسماعيلي الذي سيمكنهم من عبور الرجاء في البطولة العربية.

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