بالفيديو - ثنائية جوميز لم تشفع للهلال.. أمرابط يعيد النصر من بعيد للتعادل في دربي الرياض‎

نجح فريق النصر في العودة من بعيد في دربي الرياض ضد مضيفه الهلال والخروج متعادلا بنتيجة ٢-٢ ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من الدوري السعودي يوم السبت.

تسيد الهلال الشوط الأول منذ بدايته، وفي الدقيقة الـ٤ سجل بافيتمبي جوميز الهدف الأول للهلال بعد تمريرة من محمد كنو وصلت إلى سالم الدوسري الذي مررها بدوره إلى إدواردو كارييو الذي راوغ ودخل منطقة جزاء النصر ليمرر كرة عرضية إلى جوميز الذي سجل.

وكاد النصر أن يتعادل بعد ٤ دقائق، بعد انطلاقة قوية من أحمد موسى الذي تخطى محمد البريك ومرر الكرة إلى عبد الرزاق حمدالله الذي سدد من داخل منطقة الجزاء والمرمى خال، لكن مدافع الهلال أنقذ مرماه ثم عادت مرة أخرى إلى حمدالله الذي سدد لكن جسد جوليانو زميله حال دون دخول الكرة للمرمى.

وأضاف جوميز الهدف الثاني بعد انطلاقة من كنو ثم تمريرة إلى البريك الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر إلى جوميز الذي سجل.

وكاد الهلال آن يسجل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بعد تمريرة من كنو وصلت إلى البريك لكن تألق وليد عبد الله حارس النصر حال دون الكرة والشباك.

وأرسل كارييو كرة خطيرة للغاية مع بداية الشوط الثاني في الدقيق ٤٨ ليبعدها دفاع النصر وتصل على حافة منطقة الجزاء إلى كنو الذي سدد لكنها مرت بسلام بجانب قائم وليد عبد الله.

وقلص النصر الفارق في الدقيقة الـ٧٤ بعد مراوغة وعرضية رائعة للغاية من نور الدين أمرابط نجم الشوط الثاني الذي صنع الهدف لجوليانو.

وتعادل حمدالله لصالح النصر في الدقيقة ٧٨ بعد عرضية ممتازة من أمرابط.

وأشهر الحكم بطاقته الحمراء في وجه كارييو لاعب الهلال بعد تدخله بقوة ضد بيتروس لاعب النصر.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى ٢٦ نقطة في المركز الثاني بفارق ٣ نقاط عن الهلال المتصدر.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – قف وصفق لـ ملك مصر في إنجلترا.. صلاح يتلألأ بـ"هاتريك" ويدمر بورنموث

صلاح يرفض استلام جائزة أفضل لاعب في مواجهة بورنموث.. "هدية لزميله"

خبر في الجول - السيد سالم على رادار الزمالك.. وجلسة بين جروس وأمير مرتضى

عامر حسين: نسقنا مع الأهلي والزمالك والمصري موعد مواجهاتهم في المسابقات الإفريقية

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - مصر تفتتح البطولة باكتساح المغرب بسداسية

الأهلي: طرح تذاكر مواجهة الجيش أمام أعضاء الجمعية العمومية.. ومناشدة للجماهير