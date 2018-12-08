ميدو يقود فريق "زيكو" في نهائيات ريد بل نيمار جونيورز بالبرازيل

يقود أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر الأسبق فريق زيكو المصري المتوج بالتصفيات المؤهلة لنهائيات "ريد بل نيمار جونيورز فايف" المقامة بالبرازيل.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

وتوج فريق زيكو بلقب منافسات التصفيات المصرية للمرة الثالثة على التوالي، ليخوض منافسات البطولة في البرازيل في شهر يوليو المقبل.

وحضر ميدو مباراة النهائي التي أقيمت أمس الجمعة واتفق على قيادة الفريق فنيا في البرازيل.

وبذلك يمثل فريق زيكو مصر تحت قيادة ميدو في منافسات "ريد بل نيمار جونيورز فايف" في البرازيل تحت أنظار نجم باريس سان جيرمان بمشاركة 62 دولة.

وتنافس على لقب النسخة الحالية فرقا من 7 محافظات (القاهرة والجيزة والاسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق).

وكان هناك شروط خاصة للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة "ريد بل نيمار جونيورز فايف" أبرزها المشاركة من عمر 16 إلى 25 عاما ويسمح للجنسين بالمشاركة.

وتكون مدة المباراة 10 دقائق، وفي حالة تسجيل فريق هدفا يخسر الفريق الخصم أحد لاعبيه، وتنتهي المباراة بعد 10 دقائق أو حين يفقد أحد الفريقين جميع لاعبيه.

وأقيمت التصفيات في الإسكندرية ومدينة نصر وشيراتون والإسماعيلية والجيزة.