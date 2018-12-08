اسكواش - الشوربجي يودع منافسات CIB بلاك بول.. وثلاثي مصري بالمربع الذهبي

السبت، 08 ديسمبر 2018 - 11:04

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

ودع محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا برياضة الاسكواش منافسات بطولة CIB بلاك بول المقامة في مصر من الدور ربع النهائي بينما تواجد ثلاثي مصري بمنافسات المربع الذهبي.

سقط الشوربجي أما زميله كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط مقابل لا شيء (4-11، 9-11، 10-12) في مباراة استغرقت ما يقرب من ساعة.

وتعتبر بطولة CIB بلاك بول المقامة منافساتها بالتجمع أحد البطولات الكبرى في الموسم رغم إقامتها في نسختها الأولى.

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وتأهل طارق مؤمن على حساب زميله محمد أبو الغار بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (11-9، 7-11، 11-9، 11-5).

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في تخطي الهندي سوراف غوسال بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة (11-6، 11-9، 11-3).

وأخيرا نجح النيوزلاندي بول كول في التأهل على حساب الألماني سيمون روزنر بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتنطلق منافسات المربع الذهبي في السابعة من مساء اليوم بمواجهة علي فرج للنيوزلاندي بول كول يليه مباشرة لقاء طارق مؤمن وكريم عبد الجواد.

اسكواش بلاك بول مصر علي فرج طارق مؤمن محمد الشوربجي كريم عبد الجواد

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