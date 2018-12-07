مدرب بوكا: إقامة النهائي بعيدا عن الأرجنتيني تؤلمني.. وسنحتاج خبرة تيفيز

ريفر بليت يستضيف غريمه بوكا جونيورز في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد، بإياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019، مباراة أحاط بها الكثير من الجدل والظروف الغريبة، ولكنها ستُلعَب في النهاية بقارة أوروبا.

سكيلوتو تحدّث عن المواجهة في المؤتمر الصحفي: "سنحاول استغلال نقاط قوتنا واللعب على نقاط ضعفهم، لدينا لاعبين مميزين، ولكن هذا لا يحسم أي شيء. ستكون مباراة مغلقة أكثر من مواجهة الذهاب".

مباراة الذهاب التي انتهت 2-2 على ملعب بومبونيرا، شهدت إصابة نجم الفريق كريستيان بافون، مما جعل غيابه عن الإياب حتميا قبل أن يجد الجديد وتتعرض حافلة بوكا للرشق الشهير، لتجدد فرق بافون في اللحاق بالمباراة بعد تأجيلها أسبوعين.

سكيلوتو أفاد بجاهزية لاعبه: "بافون بخير، تدرب بالكرة يوم الإثنين الماضي، وزال الألم تماما يوم الثلاثاء".

إصابة بافون في الذهاب دفعت سكيلوتو إلى اللعب بمهاجم ثانٍ، هو داريو بينيديتو الذي دخل بدلا منه وسجّل هدف فريقه الثاني، فهل تكون هذه خطة بوكا منذ بداية المباراة هذه المرة؟

يجيب سكيلوتو: "هذا أحد الخيارات، سار الأمر بشكل جيد في المباراة الأولى، سنرى إن كنا سنكررها، سأحسم قراري قبل المباراة".

سكيلوتو (45 عاما) فاز بكوبا ليبرتادوريس 4 مرات كلاعب مع بوكا جونيورز، ولكنه سيواجه أجواء مختلفة تماما هذه المرة: "لعلها ليست الأجواء المثالية لإقامة مباراة نهائية، لا نلعب في أمريكا الجنوبية حيث اعتدنا على خوض المباريات. المباراة الأولى كانت قبل شهر. اللعب في أوروبا شيء لم نرغبه حالنا حال ريفر بليت".

كما أشاد المدرب بجماهير النادي: "سلوك جماهير بوكا جونيورز منذ النهائي الأول كان رائعا، لقد أغدقوا علينا بكثير من العاطفة، نريد الفوز بهذه المباراة لأجلهم، نشعر بمساندتهم لنا على الرغم من ارتحالنا مسافة 10 آلاف كيلومترات".

وعوّل سكيلوتو كثيرا على مهاجمه المخضرم كارلوس تيفيز على الرغم من عدم احتمالية بدء المباراة: "تيفيز يمتلك الخبرة، والخبرة مهمة في مثل هذه المباريات. أي لاعب يمكن أن يشارك، عندما دخل في المباراة الأولى أدى بشكل جيد".

سكيلوتو قد يرحل عن الفريق بعد المباراة حال خسارته: "نتيجة المباراة ستؤثر بشكل كبير على قرار التجديد، سأحلل الوضع وأقرر بشأن مستقبلي. الوقت ليس مناسبا للحديث عن العقد، علينا أن نركز في المباراة".

ورفض المدرب الأرجنتيني التعليق على الإجراءات الأمنية المشددة التي تنتظر المباراة: "تركيزنا على المباراة وليس على الإجراءات الأمنية. ريفر وبوكا رفعا من مستوى الكرة الأرجنتينية، ومن المؤسف أن يتم الحديث حول الإجراءات الأمنية بدلا من ذكر كل الأمور الرائعة التي قدمها الناديان".

واختتم: "سانتياجو برنابيو ملعب مثالي وعريق، ولكن قرار اللعب خارج الأرجنتيني يؤلمني كمواطن أرجنتيني، توجب أن يُلعَب النهائي في قارة أمريكا الجنوبية، ولكن ما حدث قبل 15 يوما شيء لا يمكن التسامح معه".

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد رفض اليوم الجمعة طلب نادي بوكا جونيورز بالفوز باللقب بعد أحداث المباراة المؤجلة قبل أسبوعين. (طالع التفاصيل)