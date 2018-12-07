رسميا – كونميبول يرفض طلب بوكا التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.. نهائي القرن في موعده

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" طلب بوكا جونيورز التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس رسميا في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت من جماهير غريمه التقليدي ريفر بليت.

وكانت إدارة بوكا جونيورز تقدمت بطلب الحصول على لقب البطولة بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة ورذاذ الفلفل من جماهير ريفر بليت قبل أن تتسبب تلك الأحداث في تأجيل اللقاء الذي كان من المفترض إقامته قبل عدة أسابيع.

وأصدر الكونميبول بيانا أعلن فيه بشكل رسمي رفض طلب بوكا جونيورز مؤكدا على إقامة المباراة في موعد المحدد سلفا.

وسوف يقام نهائي القرن بين بوكا وريفر بليت في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من ديسمبر.

وأعلن بوكا جونيورز في وقت سابق نيته التقدم بالاستئناف على القرار ما لم يكن في صالحه لدى المحكمة الرياضية.

وكان بوكا وريفر بليت تعادلا إيجابيا بهدفين لكل لفريق في ذهاب النهائي الذي أقيم على ملعب بومبونيرا معقل الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن النهائي لن يحتسب فيه قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، أي أنه في حالة التعادل بهدف لمثله فسيتم اللجوء لوقت إضافي وليس انتصار ريفر بليت لتسجيله هدفين خارج ملعبه.

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