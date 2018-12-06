خاص في الجول يجيب.. هل تحدث أزارو مع مهاجم الرجاء لإقناعه بالانضمام إلى الأهلي

الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 18:01

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو

صحف المغرب زعمت بإجراء وليد أزارو مهاجم الأهلي لاتصالات مع محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي لإقناعه بالانضمام إلى القلعة الحمراء. فما حقيقة ذلك؟

مصدر مقرب من وليد أزارو نفى لـFilGoal.com كل التقارير المغربية الخاصة بتواصل اللاعب مع بنحليب.

وقال المصدر: "أزارو لم يتحدث نهائيا مع بنحليب للحديث عن انضمام الأخير إلى الأهلي".

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وأضاف لـFilGoal.com "اللاعب لا يقحم نفسه في مثل تلك الأمور ولم يُطلب منه من الأساس التواصل مع بنحليب".

وأتم "كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".

صحف المغرب المحلية ربطت اسم محمود بنحليب مهاجم الرجاء بالانتقال إلى الأهلي، وتحديدا بعد تصريحات اللاعب عقب عودة بعثة الفريق المغربي من الكونغو.

بنحليب توج مع الرجاء بلقب كأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب، وعند عودة اللاعب إلى المغرب قال: "وقتي اقترب من النهاية مع الرجاء".

جماهير الرجاء عبرت عن غضبها الشديد من تصريحات اللاعب قبل أن يخرج ويوضح أسباب ما قاله، قائلا: "لم أقصد استفزاز أي من جمهور الرجاء. تصريحاتي كانت للتعقيب فقط على استفزاز أحد المراسلين الصحفيين لي"، حسبما نقلت صحيفة هسبريس المغربية.

بنحليب مهاجم الرجاء صاحب الـ 22 عاما سجل 12 هدفا في بطولة كأس الكونفدرالية كأفضل هداف في المسابقة الإفريقية.

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