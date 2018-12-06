الشحات على رأس قائمة العين في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قوائم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2018، والتي ستنطلق في مدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأعلن (فيفا) عن قوائم ست فرق، في انتظار بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد هويته بعد بسبب تاجيل مباراة الإياب بين بوكا جونيورز وريفر بليت.

وسيسجل حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، المشاركة المصرية الوحيدة في البطولة إذ ضمته قائمة فريقه.

وضمت قائمة ريال مدريد الثنائي ناتشو وكاسميرو، بعد أن كانت هناك شكوك حول انضمامهما لقائمة الملكي في البطولة التي يحمل لقبها.

تعرف على قوائم الفرق كاملة عبر الموقع الرسمي للفيفا من هنا.