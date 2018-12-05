نجم الأرجنتين السابق: جماهير بوكا أحرقت منزلي.. أبي وأمي كانا في الداخل

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 - 20:13

كتب : زكي السعيد

أوسكار روجيري

كشف أوسكار روجيري لاعب منتخب الأرجنتين الأسبق، عن حادثة مريعة طالته بشكل شخصي نتيجة انتقاله بشكل مباشر من بوكا جونيورز إلى ريفر بليت عام 1985.

روجيري تحدّث إلى إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية عن تجربة إضرام النيران في منزله من قبل جماهير بوكا بعد انتقاله إلى العدو الأزلي.

وقال روجيري: "لعبت لـ ريفر بليت وبوكا جونيورز، قضيت أوقاتا رائعة في الناديين، ولكن عندما انتقلت من بوكا إلى ريفر، أضرمت الجماهير النيران في منزلي، ووالداي كانا في الداخل".

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مضيفا: "عندما أحرقوا المنزل، توجهت لزيارة زعيم رابطة المشجعين، لأنه سيطر على كل شيء، وأخبرته أن هذا آخر شيء لدي قابلية للتعامل معه".

وواصل: "هؤلاء الأشخاص يهددونك بعائلتك ويثيرون الذعر في نفسك رغم أنك لاعب كرة قدم".

المدافع المتوج بكأس العالم 1986، يمتلك 97 مباراة دولية مع الأرجنتين، وظفر بلقب كوبا ليبرتادوريس مع ريفر بليت في نفس عام فوزه بالمونديال.

المدافع التاريخي للكرة الأرجنتينية تحوّل للحديث عن المواجهة المرتقبة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

يقول روجيري: "المباراة ستكون مثيرة، ريفر يلعب أفضل ربما، ولكن بوكا أكثر فاعلية ويمكنه التسجيل دون مقدمات".

روجيري لعب في صفوف ريال مدريد موسم 1989\1990، وتوج حينها بالدوري الإسباني: "فلورنتينو بيريز أسطورة، لو كان رئيسا لريال مدريد وقت تواجدي هناك، لقضيت سنوات أكثر بقميصه".

كما أشاد بـ سيرخيو راموس قائد الفريق: "ريال مدريد يمتلك أفضل مدافع في العالم: سيرخيو راموس".

التقارير ربطت إيزيكييل بالاسيوس لاعب وسط ريفر بليت بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وروجيري أشاد بالخطوة المحتملة: "بالاسيوس أفضل لاعب في الأرجنتين هذه الأيام، لديه الكثير من المهارات والشخصية. سأتمنى أن يستقدمه ريال مدريد، لأنه النادي الأفضل في العالم، واللاعب موهبة عظيمة".

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