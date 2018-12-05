منافس الزمالك في الكونفدرالية - القطن التشادي.. فريق بلا محترفين وأزمة مالية أبعدته عن إفريقيا

منافس الزمالك في بطولة الكونفدرالية تحدد بالفعل. الأبيض سيواجه القطن التشادي في دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

القطن انتصر ذهابا في الدور التمهيدي على جوميدو التوجولي بهدفين نظيفين قبل أن يخطف بطاقة العبور بعد التعادل إيابا 1-1 اليوم الأربعاء.

ويخوض الزمالك مواجهة الذهاب على أرضه يوم 14 ديسمبر، أما مواجهة الإياب فستكون في تشاد بعد أسبوع.

فمن هو منافس الزمالك في إفريقيا؟

القطن التشادي تأسس عام 1972 تحت مسمى ASCOT في العاصمة التشادية أنجيما واستمر تحت هذا الاسم حتى عام 2000 الذي تحول فيه اسمه إلى القطن التشادي بعد أن اشترته أشهر شركات القطن بالدولة الإفريقية.

لم ينجح الفريق التشادي في تحقيق أي بطولة منذ عام 2009، ولكن ذلك لم يمنع كونه رابع أكثر الأندية التشادية تحقيقا لبطولة الدوري بمناسبتين في 96 و98.

القطن يحتل المركز الرابع كأكثر الفرق تحقيق للبطولة خلف كل من نادي النهضة (7 ألقاب) وتوربيون وإليكت سبورت (5 ألقاب) وناديي فولا إيديفيس وجازيلي.

كذلك توج القطن ببطولة الكأس في 3 مناسبات أعوام 95 و99 و2009 وهو نفس العام الذي نال فيه لقب كأس الرابطة.

المشاركة الإفريقية

شارك القطن التشادي في المنافسات القارية في ثمان مناسبات حيث كانت أفضل مشاركاته بكأس الاتحاد الإفريقي عام 98 حينما تأهل إلى ربع النهائي.

5 مشاركات في بطولة الكونفدرالية كان أولها على الإطلاق عام 92، و3 مرات فقط لعب فيها بدوري أبطال إفريقيا أعوام 97 و99 و2016.

وفي عام 2008 اُستبعد القطن التشادي من الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية أمام منافسه الأخضر الليبي واعتبر مهزوما بثلاثية نظيفة بعدما لم تتمكن الأندية التشادية من سداد التزامتها المالية في ذلك العام.

فريق بلا محترفين ومدرب نيجيري

في قائمته على موقعي ويكيبيديا وترانسفير ماركت لا يوجد أي لاعب غير تشادي متواجد بصفوف الفريق.

كذلك يتواجد 4 لاعبين دوليين بالمنتخب التشادي هم: جيرارد ديارا، أبانجا يوسف، موسى ريماجيم، وكونستانت ماتدوينجي.

الفريق يقوده المدرب النيجيري عمر فرانسيس منذ عام 2011، ويلعب على استاد إدريس محمد أويا الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.

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