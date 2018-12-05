اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ثمن نهائي بلاك بول للرجال

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 - 11:16

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن - اسكواش

اختتمت منافسات اليوم الأول من الدور الثاني ببطولة بلاك بول لرجال الاسكواش المقامة في مصر حتى الأحد المقبل.

وتعتبر بطولة بلاك بول من البطولات الكبرى في الموسم رغم أن تلك هي النسخة الأولى منها.

وتأهل محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار إلى ثمن النهائي على أن تختتم مباريات الدور الثاني مساء اليوم الأربعاء.

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وتغلب الشوربجي على ماكس لي لاعب هونج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليواجه الماليزي إيان يو في ثمن النهائي.

أما طارق مؤمن فتخطى الاسترالي ريان كوسكيلي بنفس النتيجة، ليتأهل لمواجهة الألماني رافائيل كاندرا.

ونجح كريم عبد الجواد في التأهل بالفوز على تسز فونج لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة ليواجه دييجو إلياس لاعب بيرو.

وأخيرا تغلب محمد أبو الغار على زميله شهاب عصام بثلاثة أشواط نظيفة، ليواجه الإنجليزي جورج باركر في الدور ثمن النهائي.

وتقام اليوم ثماني مباريات بالدور الثاني من المسابقة على أن تقام جميع مباريات ثمن النهائي غدا الخميس.

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