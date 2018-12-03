اسكواش - اليوم انطلاق بطولة "بلاك بول" للرجال في مصر

تنطلق اليوم الاثنين بطولة "بلاك بول" لرجال الاسكواش بمقر نادي "بلاك بول" بالتجمع الخامس في القاهرة.

وتعتبر بطولة بلاك بول المفتوحة والمقامة في نسختها الأولى أحد البطولات الكبرى إذ يبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار ويشارك بها المصنفين الأوائل بالمسابقة.

وتقام البطولة بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل على ملاعب النادي في مصر.

ويعتبر أبطال مصر هم المرشحون لحصد لقب البطولة ويأتي في مقدمتهم محمد الشوربجي وعلي فرج و طارق مؤمن وكريم عبد الجواد.

بينما ينافس بقوة الثلاثي الأجنبي، الألماني سيمون روزنر والكولومبي ميجيل رودريجيز والنيوزلاندي بول كول.

ويغيب عن المنافسات الثنائي المصري رامي عاشور ومروان الشوربجي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تقام نسخة مماثلة لمنافسات السيدات في مارس المقبل وستكون أيضا من البطولات الكبرى من حيث الجوائز المالية ونقاط التصنيف.