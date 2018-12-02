أعلن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي تعاقد ناديه مع الفلسطيني محمود السلمي مواليد 1997 "الذي كان على أبواب الزمالك"، وفقا لميهوب.

السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني يُطلق عليه لقب "ميسي غزة".

وقال علاء ميهوب: "تابعت السلمي منذ فترة طويلة ورأيته أنه سريع ومهاري وصغير في السن. هو صانع ألعاب مميز إلى جانب أنه لا يكلف النادي كثيرا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com أثناء متابعتي للاعب، علمت أن مصطفى نجم لاعب الزمالك الأسبق ووكيل اللاعب، يسعى لضم اللاعب لصفوف الزمالك. ومن هنا أبلغت إدارة التعاقدات بذلك ونجحنا في إنهاء الصفقة".

وواصل "سلمي كان على أبواب الزمالك ونجحنا في ضمه للأهلي. أنصح بأنه يتم الاعتماد عليه في الفريق الأول للأهلي".

وتابع "الفترة الأخيرة نجحنا في ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين لفريق 97، مثل عمار حمدي ومصطفى البدري ويوسف الجبالي ومحمود الجزار وأخيرا محمود السلمي".

وأشار "تلك المجموعة تمتلك مقومات مميزة ومواصفات رائعة ولا أراهم أقل من اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم بأرقام فلكية لمجرد مشاركتهم في أندية الدوري الممتاز".

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