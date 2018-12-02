خاص رئيس اللجنة الفنية في الأهلي يعلن عبر في الجول التعاقد مع "ميسي غزة": كان على أبواب الزمالك

الأحد، 02 ديسمبر 2018 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

محمود السلمي

أعلن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي تعاقد ناديه مع الفلسطيني محمود السلمي مواليد 1997 "الذي كان على أبواب الزمالك"، وفقا لميهوب.

السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني يُطلق عليه لقب "ميسي غزة".

وقال علاء ميهوب: "تابعت السلمي منذ فترة طويلة ورأيته أنه سريع ومهاري وصغير في السن. هو صانع ألعاب مميز إلى جانب أنه لا يكلف النادي كثيرا".

أخبار متعلقة

تعديل موعد مباراة الأهلي والجونة بسبب لقاء الإسماعيلي الإفريقي المسابقات تغرم أحمد سامي 25 ألف جنيه.. وغرامة على بتروجيت بسبب ملابس الأهلي نادر شوقي: الأهلي خيار رمضان صبحي الأول حال الموافقة على إعارته مدير الأهلي: لماذا اختفى هيثم عرابي من صورة صفقة محمد محمود؟ اسألوا من نشرها

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com أثناء متابعتي للاعب، علمت أن مصطفى نجم لاعب الزمالك الأسبق ووكيل اللاعب، يسعى لضم اللاعب لصفوف الزمالك. ومن هنا أبلغت إدارة التعاقدات بذلك ونجحنا في إنهاء الصفقة".

وواصل "سلمي كان على أبواب الزمالك ونجحنا في ضمه للأهلي. أنصح بأنه يتم الاعتماد عليه في الفريق الأول للأهلي".

وتابع "الفترة الأخيرة نجحنا في ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين لفريق 97، مثل عمار حمدي ومصطفى البدري ويوسف الجبالي ومحمود الجزار وأخيرا محمود السلمي".

وأشار "تلك المجموعة تمتلك مقومات مميزة ومواصفات رائعة ولا أراهم أقل من اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم بأرقام فلكية لمجرد مشاركتهم في أندية الدوري الممتاز".

شاهد مهارات محمود السلمي من هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول: لماذا حضر فضل وغالي جلسة توقيع محمد محمود

ماذا يضيف محمد محمود لـ الأهلي

تركي آل الشيخ يُجيب.. هل يدعم الأهلي بصفقات في يناير.. ودياز المدرب الجديد للمارد الأحمر؟

آل الشيخ يتحدث عن صفقات بيراميدز "الأكثر من 5" في يناير.. ومصير كينو وقناة النادي

مصدر بـ دجلة يكشف لـ في الجول التفاصيل المالية لانتقال محمود إلى الأهلي

آل الشيخ: تمنيت فوز الزمالك على الاتحاد لينشغل عن الدوري.. وموقف مشاركة بطل كأس زايد في كأس العالم

في الدوري الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 42 دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 45 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة ساعة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني ساعة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" ساعة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك